Tensions Serbie-Kosovo : Emmanuel Macron en appelle à la «responsabilité», menace sur les visas

Emmanuel Macron en a appelé à «l'esprit de responsabilité» du président serbe et des autorités kosovares pour faire baisser les tensions qui ont atteint des sommets ces dernières semaines, faisant planer une menace sur la libéralisation des visas.

Le président français Emmanuel Macron en a appelé mardi 17 octobre à «l'esprit de responsabilité» du président serbe Aleksandar Vucic et des autorités kosovares pour faire baisser les tensions qui ont atteint des sommets ces dernières semaines, faisant planer une menace sur la libéralisation des visas.

«Il est de la responsabilité du président Vucic de condamner avec la plus grande fermeté les actes du 24 septembre» et de «contribuer à restaurer le calme à la frontière», a déclaré Emmanuel Macron depuis Tirana, en référence à la mort fin septembre d'un policier kosovar tué par un commando composé de Serbes du Kosovo. Un proche d’Aleksandar Vucic avait reconnu être à la tête de ce groupe, avant de se rétracter.

«Ce que nous attendons des autorités du Kosovo et de la Serbie est simple : la réorganisation d'élections dans les municipalités (du nord du Kosovo) où celles-ci ont été faites dans des conditions inappropriées. La participation des Serbes à ces élections et aux Institutions, la reconnaissance de l'Association des municipalités serbes par les autorités kosovares. Dans cet ordre-là, complètement et totalement», a martelé Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse avec le premier ministre albanais.