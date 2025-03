Froideur diplomatique

Tensions diplomatiques : voilà pourquoi le ton monte de plus en plus entre l’Iran et les Etats-Unis

La relation entre Washington et Téhéran est sans cesse plus glaciale. Après des invectives et des frappes menées par les Etats-Unis contre les Houthis, au Yémen, l’Iran, à travers la voix de son ministre des Affaires étrangères, a fait part de son mécontentement.