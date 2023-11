Tempête Ciaran: les transports fortement perturbés en Bretagne et en Île-de-France

Les TGV et Ouigo à destination de l’ouest de la France seront également touchés.

La circulation des TER est totalement interrompue en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, jusqu’à vendredi matin. Les TGV et Ouigo à destination de l’ouest de la France seront également touchés.

«Ne prenez pas de risque [...] Restez chez vous», a exhorté le chef de l’État mercredi soir, alors que la tempête Ciaran s’apprêtait à frapper une large partie de l’Hexagone. Trois départements ont été placés en alerte rouge pour vents violents – le Finistère, la Manche et les Côtes-d'Armor – jusqu'à jeudi matin, 10 heures. Trente départements sont également en vigilance orange, en raison de possibles vents, crues, orages, pluie-inondation et vagues-submersion. Sans surprise, la circulation des transports publics est fortement perturbée dans les territoires concernés.

Les trains «grandes lignes» en partance de Paris et en direction de l'ouest de la France seront fortement perturbés par les conditions météorologiques liées à la tempête. Les TGV INOUI et OUIGO circuleront normalement entre Paris et Rennes et Paris et Lille, mais les trains ne desserviront pas les gares intermédiaires situées hors lignes à grande vitesse.

Encore plus perturbée sera la circulation des trains express régionaux. La circulation des TER en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Centre Val de Loire, interrompue depuis mercredi soir à 22h30, ne reprendra que vendredi matin à 5h. Aucun TER ne circulera donc ce jeudi 2 novembre dans ces régions.

«Quelques perturbations du trafic pourraient subsister sur la journée du vendredi 03 Novembre 2023», prévient le site du TER Normandie.