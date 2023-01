RER

Les conséquences de la tempête Gérard se font sentir sur le réseau de transports francilien, selon Le Parisien

"Plusieurs perturbations sont en cours ce lundi matin après que des vents ont soufflé toute la nuit sur la région, qui est toujours en vigilance orange, à l’exception du Val-d’Oise. Des arbres ont notamment chuté sur plusieurs voies de circulation, ce qui a obligé les services de transports à intervenir pour dégager les rails avant toute reprise du trafic." ajoute Le Parisien.

"Des rafales de vent balaient l’ouest, l’Île-de-France et une partie du nord de la France ce lundi matin, alerte Météo France. Et le vent provoque des perturbations : 75000 clients sont privés d’électricité dans l’Ouest, plus précisément en Normandie, en Bretagne et dans les Pays de la Loire, selon le gestionnaire du réseau Enedis" souligne Le Parisien.