Une étude de la société Software Advice publiée la semaine dernière dévoile que près d'un sondé sur deux (46%) - parmi lesquels on retrouve des employés et des managers, au total 896 professionnels - atteste de l'existence d'outils de surveillance du télétravail dans leur entreprise.

L'étude pointe en effet que la majorité des sondés se sentent "à l'aise" avec la plupart des pratiques de surveillance (gestion de la charge de travail, présence, communication numérique, gestion du temps…). L'avantage le plus cité par les professionnels étant la prise en compte plus aisée des heures travaillées ou des heures supplémentaires. Cela n'empêche pas "48% des salariés sondés affirment sans équivoque que savoir qu'ils sont surveillés nuit ou nuirait à leur moral", note l'étude. Les points d'inquiétude principaux étant les impacts négatifs sur la confiance (41%), le non-respect de la vie privée (40%) et l'augmentation du stress (37%). Au final, "si on leur donnait le choix, 55% des employés questionnés souhaiteraient ne plus être surveillés, tandis que 30 % n'y trouveraient pas d'inconvénients", indique le sondage.