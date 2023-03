Un raid aérien mené par Israël a provoqué la mise hors service de l'aéroport international d'Alep, a rapporté, mardi 7 mars au matin, l'agence de presse officielle syrienne Sana. Les systèmes de défense aérienne syriens ont intercepté des missiles lancés depuis la mer Méditerranée.

La ville d'Alep avait été durement touchée par le séisme qui a dévasté le 6 février plusieurs régions de Syrie et de la Turquie voisine. Plus de 80 avions d'aides humanitaires ont atterri à cet aéroport au cours du mois dernier, a indiqué ce mardi à l'AFP Suleiman Khalil, un responsable au ministère des Transports syrien. "Il n'est plus possible d'accueillir d'avion d'aide tant que les dégâts ne seront pas réparés", a-t-il ajouté.