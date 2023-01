Camp de réfugiés syriens

Police-Justice Syrie : 15 femmes et 32 enfants issus de camps de prisonniers jihadistes rapatriés en France

La France a procédé mardi au rapatriement de 15 femmes et de 32 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers jihadistes dans le nord-est de la Syrie. "Les mineurs ont été remis aux services chargés de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social" et "les adultes ont été remises aux autorités judiciaires compétentes" a précisé le ministère français des Affaires étrangères.

150 enfants resteraient encore "parqués dans les camps de prisonniers syriens". Il s'agit de la troisième opération de rapatriement du type après celles du 5 juillet et d'octobre dernier qui ont rappatriés en tout 31 mères et 75 enfants.