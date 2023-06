Suède : un homme brûle des pages du Coran devant une mosquée

Un homme a brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm.

Un homme a brûlé quelques pages d'un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm dans un "rassemblement" autorisé par la police suédoise mercredi au premier jour de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. L'événement s'est déroulé dans le calme et sans heurts, sous la surveillance de la police, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Une centaine de badauds et de journalistes se sont rassemblés pour observer l'autodafé organisé par Salwan Momika, un Irakien de 37 ans ayant fui son pays pour la Suède. Vêtu d'un pantalon chino beige et d'une chemise claire, il a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'y glisser des lamelles de bacon et d'en brûler quelques pages, selon les journalistes de l'AFP sur place.

"C'est fou, c'est absolument insensé, ce n'est que de la haine qui se cache derrière les concepts de démocratie et de liberté", a réagi Noa Omran, artiste de 32 ans venue assister à la scène. Plus tôt dans la journée, la police a annoncé autoriser "le rassemblement" car "les risques de sécurité" liés au fait de brûler le Coran "ne sont pas de nature à l'interdire".

Dans sa demande d'autorisation préalable, l'organisateur de l'autodafé, Salwan Momika a dit vouloir "exprimer (son) opinion à propos du Coran". "Je vais déchirer le Coran et le brûler", a-t-il écrit. M. Momika avait fait une demande similaire en février, refusée par la police.