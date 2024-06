Strasbourg : un djihadiste déchu de sa nationalité française

Condamné pour avoir séjourné plusieurs mois en Syrie, Miloud Maalmi, 34 ans, a été déchu de la nationalité française par un décret publié ce mercredi au Journal officiel.

Sur le groupe de dix Alsaciens partis en Syrie en décembre 2013 figure notamment Foued Mohamed-Aggad, mort lors de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015 après avoir assassiné avec deux complices 90 personnes dans la salle de spectacle parisienne. Ce dernier était resté en Syrie, deux membres y avaient trouvé rapidement la mort, tandis que les sept derniers, parmi lesquels Miloud Maalmi, étaient rentrés en France entre février et avril 2014.

Miloud Maalmi, le premier à s’enfuir, a raconté s'être glissé dans un convoi vers la frontière turque et avoir passé des check-points illégalement. Sans argent ni papiers, il a convaincu le portier d'un hôtel d’Istanbul de l'héberger en montrant ses photos de foot, lui qui a été professionnel en Allemagne. Miloud Maalmi a ensuite regagné la France, aidé par ses avocats.

Sollicité par l'AFP, son avocat Me Stanislas Mandelkern s'est dit « surpris », car son client « avait fait une détention exemplaire, puis il n'y avait eu aucun souci depuis sa sortie de prison. Il s'est parfaitement réinséré, s'est investi dans le football, a ouvert une entreprise et gagné sa vie, s'est marié ». Il s'agit de la 13e déchéance de nationalité prononcée par décret depuis le début de l'année, après 11 en 2023, et la 40e depuis 2019.