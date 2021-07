Sondages de l'Élysée: Claude Guéant et cinq personnes de l'entourage de Sarkozy jugés en correctionnelle en octobre prochain

Justice

Dans l'affaire des sondages de l'Élysée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et l'ex-directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuelle Mignon, doivent comparaître pour «favoritisme» et «détournement de fonds publics par négligence». Ancien conseiller officieux de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson est renvoyé pour «recel de favoritisme», «détournement de fonds publics» et «abus de biens sociaux» note Le Figaro.

Deux autres anciens collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Goudard et Julien Vaulpré, sont aussi renvoyés pour «favoritisme», tandis que le politologue Pierre Giacometti et sa société Giacometti Peron, devenue No Com, le sont pour «recel» de cette infraction.

L'enquête avait démarré en 2013 à la suite d'une plainte de l'association anticorruption Anticor, après un rapport de la Cour des comptes en 2009 épinglant les commandes de sondages par l'Élysée effectuées sans appel d'offre.