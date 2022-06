Eric Zemmour

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce jeudi, à deux jours du premier tour, Eric Zemmour devancerait son adversaire du Rassemblement National, Philippe Lottiaux, d'une courte marge à Saint-Tropez, mais ce serait Sereine Mauborgne, candidate de la majorité présidentielle et députée sortante, qui remporterait de toute façon le siège, en arrivant en tête du premier et du second tour.

"La candidate d'Ensemble! obtient 31% des intentions de vote pour le premier tour. Suivraient ensuite les deux candidats frères ennemis : Eric Zemmour, qui mène sa première campagne électorale pour les législatives après avoir échoué au premier tour de la présidentielle, rassemblerait 24% des voix, juste devant le candidat RN Philippe Lottiaux qui recueillerait 22% des suffrages. À eux deux, ils représenteraient donc près de la moitié de l'électorat de la circonscription" souligne LCI.

"Face au camp présidentiel et aux deux prétendants d'extrême droite, la gauche se laisse distancer : Sabine Cristofani-Viglione, candidate de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), obtiendrait seulement 16% des suffrages au premier tour, et manquerait donc la marche du second tour" ajoute LCI.