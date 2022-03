Sondage intentions de vote au premier tour : Macron en hausse gagne 5 points à 29%

Emmanuel Macron

Le chef de l'État est en hausse dans toutes les catégories de l'électorat selon sondage BVA pour RTL et Orange

Selon un sondage BVA pour RTL et Orange, réalisé avant l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron, le président de la République obtient 29% des intentions de vote.

Le président de la République obtient 29% des intentions de vote. Un bond de 5 points par rapport à la précédente vague du 18 février. Dans le détail, le président-candidat est en hausse dans "toutes les catégories de l'électorat en terme d'âge et s'impose dans toutes le tranches d'âge en tête des intentions de vote" souligne BVA.

Marine Le Pen est deuxième. Elle obtient 16% des intentions de vote et perd 1,5 point par rapport à la précédente étude. On trouve ensuite à égalité Valérie Pécresse et Éric Zemmour à 13%. La candidate Les Républicains perd 0,5 point, tandis que Zemmour enregistre une baisse de 1,5 point. "Compte tenu des marges d’erreur, ces trois candidats sont en réalité dans un mouchoir de poche dans la bataille pour la deuxième place", précise BVA.

Jean-Luc Mélenchon est en hausse de 1 point avec 11,5% des intentions de vote. Yannick Jadot atteint 5,5%, soit une hausse de 1 point. L Fabien Roussel, perd 1 point à 3,5%. Anne Hidalgoreste stable à 2%.