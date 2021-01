Sondage: Marine Le Pen devance Emmanuel Macron dans les intentions de vote au 1er tour pour 2022

Marine Le Pen

Selon une enquête de l’institut Harris Interactive pour CommStrat publiée par le quotidien L'Opinion, Marine Le Pen progresse dans les intentions de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Et, elle devance même Emmanuel Macron.

Marine Le Pen bénéficie d'un niveau élevé d’intentions de vote au premier tour (26 à 27%). Ceci alors qu’elle avait recueilli 21,3% des voix au premier tour en 2017, et come on le voit dans cette enquête, elle dépasse désormais aisément la barre des 25%.

Par contre, Emmanuel Macron, obtient selon les scénariso 23 à 24% des voix, soit le même niveau qu’au premier tour en 2017.

Sondage effectué en ligne les 19 et 20 janvier auprès 1403 personnes représentatives de la population française, dont 976 inscrites sur les listes électorales

Mais avec 40 % selon un sondage Ifop pour le JDD publié hier dimanche, peut se féliciter que sa popularité soit supérieure, à ce stade de son mandat, à celle de François Hollande (24 %) et Nicolas Sarkozy (30 %).