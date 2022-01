Baromètre Cluster17 avec Marianne

Le premier constat à retenir ce sondage Cluster17 qui inaugure le partenariat entre ce nouvel institut Cluster17 et Marianne, est bien sûr la situation politique extrêmement indécise pour le premier tour tel que le dessine ce sondage écrit Marianne.

En première position et en nette progression, Emmanuel Macron (23 %) dispose d'une confortable avance sur les autres candidats, à quatre mois du premier tour. Derrière le chef de l'État, en revanche, on retrouve trois rivaux avec des scores presque identiques : Valérie Pécresse (15 %), Éric Zemmour (15 %) et Marine Le Pen (14,5 %) sont à « à touche-touche ».

Quant à Jean-Luc Mélenchon (13 %), il les talonne et bénéficie du désert présenté par la gauche : ni Yannick Jadot (4 %), ni Anne Hidalgo (2 %), ni Fabien Roussel (1,5 %), ni Arnaud Montebourg (1,5 %), ni même la nouvelle venue Christiane Taubira (4,5 %) ne parviennent à mobiliser autant que l'Insoumis ajoute Marianne.

Etude réalisée auprès d'un échantillon de 2 252 personnes représentatif de la population française, via un questionnaire auto-administré en ligne entre le 27 et le 31 décembre 2021.