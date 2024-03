Sobriété énergétique : la facture de gaz et d’électricité de l’État a baissé de 150 millions d'euros en 2023, selon Attal

Gabriel Attal.

La facture d'électricité et de gaz des bâtiments de l'État a baissé de 150 millions d'euros entre 2022 et 2023, a indiqué jeudi à Paris le premier ministre Gabriel Attal. «2023 a été l'année de la sobriété énergétique », s'est félicité le chef du gouvernement lors d'un évènement de présentation du plan de «transformation écologique» de l'État. Initiée en 2022 pour réduire la consommation de gaz et d'électricité de l'administration, face aux craintes de pénuries d'approvisionnement liées à l'offensive russe en Ukraine, la «sobriété énergétique» a permis de réduire de 11% sur un an la consommation de gaz de l'État, et de 7% celle d'électricité, a assuré Gabriel Attal.