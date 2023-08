Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, s’est rendu dans la zone d’opération en Ukraine

Vladimir Poutine et Sergueï Choïgou lors d'une cérémonie officielle.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, s'est rendu dans la zone de l'opération en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et s'entretenir avec de hauts responsables militaires. Cette information a été communiquée ce vendredi 4 août par l'armée russe.

Sergueï Choïgou s'est fait présenter un rapport sur la situation actuelle sur le front et « a remercié les commandants et les militaires (...) pour des actions offensives réussies » dans la zone de Lyman, dans l'est de l'Ukraine.

Sur les images télévisées diffusées par le ministère russe de la Défense, Sergueï Choïgou, en tenue militaire, écoute le rapport présenté par le général Andreï Mordvitchev, commandant du groupement militaire Tsentr dans la zone de l'opération russe en Ukraine.

Le ministre russe s'est également fait présenter un véhicule de combat d'infanterie suédois CV90, « l'un des véhicules blindés pris lors des combats » par les forces russes à l'armée ukrainienne, selon le ministère russe de la Défense.

La dernière apparition de Sergueï Choïgou sur le front remonte à fin juin où il a été montré en train d'inspecter les forces russes en Ukraine, dans une vidéo diffusée par l'armée russe, quelques jours après la rébellion avortée du groupe paramilitaire Wagner.