Selon une étude israélienne, le variant sud-africain réussit parfois à contourner le vaccin Pfizer

Pfizer

Une équipe de l'Université de Tel Aviv et de l'organisation de soins de santé Clalit a séquencé les prélèvements de 150 Israéliens qui ont été testés positifs au COVID-19 alors qu'ils avaient été vaccinés signale The Times of Isreal.

Dans leur étude, la première du genre dans le monde réel, la prévalence de la souche sud-africaine parmi les individus vaccinés qui ont été infectés malgré leur inoculation était huit fois plus élevée que sa prévalence dans la population infectée non vaccinée. Bien que le nombre de ces infections parmi les vaccinés soit relativement faible, les résultats indiquent que cette variante réussit beaucoup plus à percer les défenses des individus vaccinés que les autres souches.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mesurer de manière précise la baisse d'fficacité face à ce variant

La recherche, qui a été publiée en ligne mais n'a pas encore été évaluée par des pairs, est susceptible de soulever des questions sur la propre étude de Pfizer dans le monde réel, qui a révélé qu'en Afrique du Sud, malgré la prévalence de la souche locale, le vaccin était efficace à 100%.