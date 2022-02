Marine Le Pen

Dans une interview au Figaro, Marine Le Pen met en cause l'entourage d'Eric Zemmour : " Je retrouve chez Éric Zemmour toute une série de chapelles qui, dans l’histoire du Front national, sont venues puis reparties remplies de personnages sulfureux. Il y a les catholiques traditionalistes, les païens, et quelques nazis. Tout cela ne fait pas une posture présidentielle."

"Éric Zemmour ne parvient pas à formuler une proposition qui n’est pas une division" ajoute Marine Le Pen "Pourquoi opposer les familles de la ruralité et celles des villes en proposant 10.000 euros aux unes et non aux autres?"

Interrogée sur son avenir en cas d'échec à la présidentielle, Marine Le Pen, indique qu'à priori ce sera sa dernière candidature à ce poste : "Je ne souhaite pas me présenter six fois à l’élection présidentielle… Je souhaite gagner cette fois-ci. Quoi qu’il advienne, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais je continuerai à faire de la politique."