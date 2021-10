Selon la Fondapol 53% des Français disent vouloir éviter une élection de Marine Le Pen contre 44% qui disent vouloir éviter celle d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron et Marine Le Pen

"À quelques mois du premier tour de l’élection présidentielle, voici les résultats de la vague 5 de notre indicateur de la protestation électorale, lancé en septembre 2019 dans la perspective de l’élection présidentielle de 2022. Cette enquête a été administrée du 14 au 20 septembre 2021, par l’institut OpinionWay. Pour chaque vague, le questionnaire est administré auprès d’un échantillon de plus de 3.000 personnes inscrites sur les listes électorales" précise la Fondapol.

"En cas de second tour Macron-Le Pen, la proportion des répondants qui disent vouloir « éviter l’élection de Marine Le Pen » est passée de 53% en septembre 2020, puis à 51% en avril 2021, pour atteindre 48% en septembre 2021. Une forte proportion (44%) déclare vouloir « éviter la réélection d’Emmanuel Macron », soit 3 points de plus qu’en avril 2021 et 4 points de plus qu’en septembre 2020".

"Seulement 12% des personnes interrogées estiment que l’élection présidentielle va « rassembler davantage les Français », contre 41% qui pensent qu’elle va « diviser davantage les Français » et près de la moitié (46%) qui répondent « ni l’un ni l’autre »".

"La disponibilité au comportement électoral protestataire lors du premier tour de l’élection présidentielle reste massive : 72% des répondants envisagent toujours soit de voter pour le RN, LFI, DLF ou LO/NPA, soit de s’abstenir ou de voter blanc. Ce chiffre est cependant en recul de 6 points par rapport à la vague précédente (avril 2021)".

"C’est parmi ceux qui disent être « certains » ou avoir « de fortes chances » de voter Éric Zemmour au premier tour de la présidentielle que l’on trouve la plus forte proportion (77%) d’électeurs exprimant une préférence pour un candidat qui ne viendrait pas d’un parti politique".