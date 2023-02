Séismes en Turquie et en Syrie : l’OMS craint un bilan jusqu’à huit fois supérieur à celui actuel de plus de 2.600 morts ; Erdogan décrète un deuil national de sept jours

Des sauveteurs recherchent des survivants dans les décombres de bâtiments effondrés à Adana, le 6 février 2023, après qu'un séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud-est du pays.

Le dirigeant turc a décrété un deuil national face à l’onde de choc en Turquie après l’un des pires séismes que le pays ait connu. Le bilan des victimes du puissant tremblement de terre qui s’est produit lundi à la frontière entre la Syrie et la Turquie s’alourdit de manière considérable au fur et à mesure que les services de secours déblayent les décombres.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété lundi un deuil national de sept jours en Turquie, après les séismes qui ont fait à ce stade un bilan provisoire de 1.651 morts dans son pays. Selon ce décret publié par le gouvernement, les drapeaux seront mis en berne jusqu'au coucher du soleil du dimanche 12 février.

Au moins 1.000 personnes ont péri dans le séisme qui a frappé lundi la Syrie et dont l'épicentre se situe en Turquie voisine, selon un dernier bilan établi à partir de chiffres fournis par le ministère de la Santé et des secouristes. D'après un communiqué du ministère de la Santé, 570 personnes ont été tuées et 1.403 blessées dans les régions sous contrôle du pouvoir dans les provinces d'Alep, de Lattaquié, de Hama et de Tartous. Dans les zones sous contrôle des groupes rebelles dans le nord-ouest, au moins 430 personnes ont été tuées et plus de 1.050 blessées, selon les secouristes.

Le bilan conjoint est donc passé à plus de 2.600 morts. Il s’agit des plus violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie depuis près d'un siècle.

Selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca, les séismes ont fait 1.651 morts en Turquie et au moins 11.159 blessés. 3.471 immeubles se sont effondrés, ce qui laisse redouter des bilans encore plus lourds qui s'ajoutent aux centaines de morts en Syrie voisine.

Le violent séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine pourrait faire jusqu'à huit fois plus de victimes que les 2.600 morts annoncés dans les bilans provisoires, a prévenu lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Il y a un potentiel continu d'effondrements supplémentaires et nous voyons souvent des nombres huit fois plus élevés que les nombres initiaux », a dit à l'AFP Catherine Smallwood, une responsable des situations d'urgence du bureau européen de l'OMS.

« Nous voyons toujours la même chose avec les tremblements de terre, malheureusement. C'est-à-dire que les premiers rapports sur le nombre de personnes décédées ou blessées vont augmenter de manière assez significative dans la semaine qui suit », a-t-elle affirmé.