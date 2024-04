Sécurité routière : en mars la mortalité sur les routes françaises a bondi, surtout chez les jeunes

La mortalité sur les routes françaises a bondi de 31% au mois de mars.

En mars, le nombre de morts sur les routes a subi une forte augmentation en France métropolitaine par rapport au même mois de l’an passé, selon les estimations de la Sécurité Routière dévoilées ce lundi. Mais il reste quasi stable sur les 12 dernièrs mois, par rapport à la même période précédente. En mars dernier, 254 personnes ont péri sur les routes, une hausse de 31 % par rapport à mars 2023.

Entre avril 2023 et mars 2024, 2 974 personnes ont perdu la vie sur les routes françaises. La mortalité sur cette période est semblable à celle des 12 mois précédents, « avec une légère hausse de +1% », selon les précisions publiées par l’Observatoire national interministériel de la Sécurité Routière (ONISR).

Après une légère baisse du nombre de morts sur les routes en 2023, la mortalité routière est repartie à la hausse en ce début d’année, avec une hausse de 6 % en janvier (240 décès recensés) et une hausse de 3 % en février avec 224 personnes tuées sur les routes française. En mars, la Sécurité routière constate « une forte hausse » (+31%) du nombre d’automobilistes tués. L’ONISR précise que « cette forte hausse affecte essentiellement les routes hors agglomérations, concerne tous les âges et notamment les jeunes de 18-24 ans (40 tués soit 23 de plus) ».

L’observatoire national interministériel de la Sécurité Routière dénombre par ailleurs 1 164 blessés graves, une hausse de 10 points. Interrogée par l’Agence France-Presse, la Sécurité routière n’était pas en mesure d’expliquer précisément les raisons de cette hausse.