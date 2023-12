Sécurité : les services de renseignements de plusieurs pays européens alertent sur des risques d'attentats à Noël ou à la Saint-Sylvestre

La cathédrale de Cologne aurait été visée.

Le quotidien allemand Bild rapporte que des services de sécurité en Autriche, Allemagne et Espagne ont reçu des informations selon lesquelles un groupe islamiste voudrait commettre plusieurs attentats en Europe possiblement à la Saint-Sylvestre et à Noël. Les cibles de ces attentats pourraient être des messes de Noël à Cologne, Vienne et Madrid. En réponse à cette menace, les polices de Cologne et de Vienne ont renforcé leurs mesures de sécurité. La police autrichienne a également indiqué qu'elle intensifiait ses surveillances, spécialement autour des églises, des évènements religieux et des marchés de Noël à Vienne. "Des acteurs terroristes en Europe appellent à mener des attaques contre des évènements chrétiens, spécialement autour du 24 décembre", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le Bild affirme également que de premières arrestations par des forces spéciales ont eu lieu samedi à Vienne, ainsi qu'une en Allemagne. Contacté par l'AFP, un responsable de la police de Vienne n'a pas pu confirmer dans l'immédiat une arrestation. En France, cinq jeunes hommes ont été arrêtés vendredi dans l'est du pays dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Les investigations doivent vérifier s'il y avait un projet terroriste, quel était son état d'aboutissement et la ou les cibles le cas échéant. Selon une source proche du dossier, deux des suspects, deux étudiants, arrêtés pour l'un à Toul et l'autre à Vandoeuvre-lès-Nancy, ont été surveillés et suivis lors d'un déplacement sur le marché de Noël de Strasbourg début décembre. L'étudiant interpellé à Vandoeuvre-lès-Nancy aurait commenté sur les réseaux sociaux une publication relative aux marchés de Noël avec agressivité contre ces événements. Les cinq suspects étaient toujours en garde à vue samedi en début de soirée.

