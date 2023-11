Secte internationale de yoga : un gourou arrêté en France avec 40 autres personnes

Gregorian B., un Roumain de 71 ans, est le chef de file de la fédération Atman, une organisation internationale de yoga tantrique. Visé par une information judiciaire depuis le 10 juillet 2023, il est suspecté de « traite de personnes », « séquestration en bande organisée », « viol » et « abus de faiblesse en bande organisée par des membres d’une secte ». Il a été arrêté ce mardi 28 novembre en France avec 40 autres suspects, a appris BFMTV, confirmant une information de Libération.

Le coup de filet a mobilisé 175 agents conduits par la cellule d'assistance et d'intervention en matière de dérives sectaires (CAIMADES) de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP). 26 individus, logées dans des conditions d’exiguïté d’hygiène déplorables ont été découverts par les enquêteurs.

Selon une information de BFMTV, l’enseignement de la secte était axé autour de la pratique du yoga basée sur les traditions hindouistes, en particulier le tantra yoga (permettant l’éveil de la spiritualité via la sexualité), enrichie par l’ennéagramme, la parapsychologie et l’astrologie. Cet enseignement était destiné à conditionner les victimes à accepter des relations sexuelles via des techniques de manipulations mentales et/ou à s’adonner à des pratiques pornographiques tarifées en France et à l’étranger.

Selon des signalements de la LDH, la secte disposerait de plusieurs domiciles à Paris et région parisienne servant de lieux d’hébergement, appelés « ashram » ou « Vilutsa ».