Sécheresse : la cueillette de l'arnica des Vosges de nouveau annulée cet été

Arnica

Le Conseil départemental des Vosges a décidé de renoncer à la cueillette de l'arnica cet été en raison de la sécheresse qui touche le massif et affecte cette plante très utilisée par les laboratoires pharmaceutiques. C'est la deuxième année consécutive que la récolte doit être annulée.

"Sur les propositions du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, du représentant des cueilleurs et du Département des Vosges, et suite à une visite approfondie des chaumes entre le Breitfirst et le Markstein, le comité de pilotage a décidé de suspendre toute cueillette d'arnica pour cette nouvelle année", a indiqué le Conseil départemental dans un communiqué.

"Il n'y aura donc pas de récolte pour la deuxième année consécutive. Et ceci après trois années à faible rendement", ajoute le communiqué. "En 2023, la faible floraison est a priori liée aux fortes chaleurs et à l'absence de précipitation depuis plus d'un mois. Aucune zone n'est favorable à la cueillette selon les règles actuelles de prélèvement qui prévoient une densité de floraison suffisante."

Le massif Vosgien fournit en temps normal les trois quarts de la ressource sauvage récoltée en France de cette fleur prisée pour ses vertus anti-inflammatoires, ensuite transformée en gélules, huile, gel ou crème.