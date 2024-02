Savez-vous où était Greta Thunberg ce samedi ?

Greta Thunberg, photo d'illustration AFP

Greta Thunberg, militante écologiste parmi les plus connues, était en France ce samedi 10 février 2024. Elle marchait aux côtés de camarades français. Les infos à retenir.

Sa présence, informe Le Figaro sur la base des déclarations des militants, “permet d’inscrire pleinement la lutte contre l’A69 au niveau international et engage les responsables politiques à prendre la mesure de leur entêtement”. C’est en tout cas ce qu’affirme l’un des collectifs organisateurs de la marche du samedi 10 février 2024, No Macadam, qui se réjouissait la veille de savoir que Greta Thunberg serait des leurs. Son arrivée, annoncée dès le vendredi 9 février, dans le Tarn a fait sensation. Elle n’a d’ailleurs pas manqué d’expliquer les raisons de sa venue.

“Nous sommes ici en solidarité avec ceux qui résistent à ce projet et à cette folie”, a-t-elle d’abord souligné avant d’arguer que la construction de l’A69 constitue un projet qui “non seulement va détruire la nature et des terres inestimables, mais va aussi nous enfermer dans un système toxique fondé sur l’exploitation, l’extraction et la pollution”. Une opposition marquée, qu’elle a encore illustré d’un “Stop A69” en bon français, indique le quotidien national.

Pas de quoi convaincre le gouvernement de renoncer à la construction de l’autoroute A69 alors que le déboisage est réalisé à 95% déjà. L’exécutif a en effet fait savoir qu’il n’entendait pas reculer et qu’il comptait, au contraire, porter le projet “jusqu’à son terme”. “L'autoroute A69 répond à un besoin vital pour le Tarn et ses habitants”, a d’ailleurs tenu à rappeler Christophe Ramond, le président du conseil départemental. L’autoroute, qui doit relier Castres à Toulouse, pourra être empruntée à compter de 2025.