Sandrine Rousseau affirme qu'elle pourrait être "la surprise de cette présidentielle"

Elle est arrivée au dernier tour de la primaire écologiste face à Yannick Jadot et annonce qu'elle veut être présidente de la République au micro de BFMTV. Sandrine Rousseau l'affirme elle ira jusqu'au bout de sa "transformation radicale" et que l'on sera surpris du résultat. Confiante de son score lors de l'élection en avril prochain, si elle investit par la primaire, elle ne se retirera pas pour un candidat de gauche. Pour elle " L'écologie est la forme transfomatrice et émancipatrice de la gauche et j'irai jusqu'au bout avec cette volonté de modernisation. Je pose ce pari, je serai la surprise de cette présidentielle."

Elle a réaffirmé sa volonté de mettre en place une politique radicale "qui veut que les questions sociales et sociétales soient à l'agenda" car "Il faut prendre la mesure du réchauffement climatique. Tout l'été on a eu des catastrophes naturelles d'une ampleur inédite. Le seul moyen de s'en sortir, c'est la radicalité. Le réalisme c'est d'être radical. Il nous faut changer notre système consumériste et productiviste".

Avec 2,56 point d'écart au premier tour, on saura dimanche prochain si la radicalité aura l'occasion d'être la surprise de la prochaine élection présidentielle.

