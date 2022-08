Salman Rushdie poignardé : qui est Hadi Matar, son agresseur présumé ?

Salman Rushdie a été poignardé vendredi alors qu’il était sur scène, en pleine conférence dans l’Etat de New York, dans la ville de Chautauqua.

L’écrivain Salman Rushdie, auteur des « Versets sataniques », a été poignardé vendredi alors qu’il était sur scène, en pleine conférence dans l’Etat de New York, dans la ville de Chautauqua. Son agresseur présumé a rapidement été arrêté. Il s’agit de Hadi Matar, un homme âgé de 24 ans, qui serait né en Californie mais vit actuellement à Fairview, une commune du comté de Bergen, dans l’Etat du New Jersey. La police a expliqué ne pas connaître, pour l’heure, ses origines. Il avait acheté un billet pour assister à la conférence de l’auteur Salman Rushdie.

Selon le New York Post, Hadi Matar montrait des signes de sympathie envers le gouvernement iranien. Le journal américain, citant des sources policières, rapporte que le suspect aurait publié des messages sur les réseaux sociaux de soutien aux Gardiens de la révolution et, plus largement, aux Chiites radicaux.

L’ayatollah iranien Rouhollah Khomeiny, en 1989, avait prononcé une fatwa contre le Britannique Salman Rushdie, appelant ses sympathisants à assassiner l’auteur des « Verset sataniques », qui vit, depuis, sous protection policière.

La chaîne d’information NBC a révélé que, selon plusieurs sources internes à l’enquête, Hadi Matar avait sur lui un faux permis de conduire.

Pour l’heure, la police de New York précise que les motivations de l’agresseur ne sont pas encore claires et que les premiers éléments montrent qu’il aurait agi seul. La perquisition de son domicile devrait permettre d’en savoir plus sur Hadi Matar. Un sac et des appareils électroniques ont par ailleurs été saisis sur les lieux de l’attaque.

L'enquête a été confiée au FBI.

Si les investigations ne font que débuter, les autorités américaines soulignent que la sécurité de l'événement auquel l'auteur devait assister « était assez légère ». Auprès de CNN, des témoins ont indiqué qu'il n'y avait aucune fouille au corps pour le public, ni de détecteurs de métaux. Pourtant, Salman Rushdie fait l'objet de multiples menaces de mort depuis 1989.

