Salman Rushdie n’est plus sous respirateur artificiel et a recommencé à parler

L'état de santé de Salman Rushdie s'améliore progressivement après son agression.

Deux jours après son agression, l'état de santé de Salman Rushdie s'améliore progressivement. Ce dimanche matin, l'écrivain est sorti des soins d'urgence de l'hôpital de Pennsylvanie où il est soigné depuis vendredi soir. Samedi soir, il a pu parler, selon son agent et plusieurs autres témoignages.

Salman Rushdie a été poignardé une dizaine de fois vendredi alors qu’il participait à un festival littéraire à Chautauqua dans l’Etat de New York. Samedi, son agent a expliqué que l'auteur était sous respirateur et allait « probablement perdre un oeil, les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie ».

Michael Hill, président de l'institution Chautauqua, où l'attaque a eu lieu, a communiqué des nouvelles rassurantes sur l’état de santé de Salman Rushdie :

« Salman Rushdie a été débranché du respirateur et parle! ».

Salman Rushdie est menacé de mort depuis une fatwa de l'Iran de 1989, un an après la publication de son livre « Les Versets sataniques ».

Sur le plan judiciaire, les procureurs ont estimé que l'attaque de vendredi dans un centre culturel de Chautauqua, était préméditée. Le suspect, qui vit dans le New Jersey, est inculpé de tentative de meurtre, mais a plaidé « non coupable » par la voix de son avocat. Il comparaîtra une nouvelle fois le 19 août.

