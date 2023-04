Dans un rapport mis en ligne mercredi 12 avril, l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) revient notamment sur les deux tirs de LBD effectués par des gendarmes montés sur des quads. L’instance conclut que ces tirs sont conformes à la "légitime défense" et que les militaires n’ont commis "aucune faute".

Ces deux tirs, effectués par des gendarmes d’un peloton motorisé d’intervention (PM2I), "ont été réalisés au cours de la phase la plus critique de l’opération de maintien de l’ordre", écrit l’IGGN dans son rapport, consulté par Franceinfo et dont l’Agence France-Presse (AFP) a pris connaissance. Bien que le tir de LBD en mouvement est "proscrit", comme le rappelle la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) les deux tirs ont été réalisés "dans le cadre justifié de la légitime défense de soi-même et d’autrui".