Russie et Ukraine se disputent la maîtrise de Bakhmout

Alors que les combats font toujours rage dans la ville de l'Est du pays, l'Ukraine a contesté l'annonce russe d'une conquête de la ville. Selon les Ukrainiens, ils contrôlent encore une partie de la localité, et commencent par ailleurs à l'encercler.

« La situation à Bakhmout est difficile mais contrôlée », assure le commandant des forces terrestres ukrainiennes. En contradiction avec les déclarations de victoire décisives clamées samedi par le chef du groupe armé Wagner, Evgueni Prigojine, l'armée ukrainienne progresserait ainsi sur les abords de la ville, et s'approcheraient d'un encerclement, en plus d'en tenir toujours une petite partie qui permettrait de faciliter une éventuelle contre-attaque urbaine. L'enjeu serait de reprendre une partie des points surélevés autour de Bakhmout, afin, selon les dires de l'officier, de « contrôler tous les bâtiments élevés saisis par l’ennemi et les décimer progressivement. Cela privent [les Russes] du contrôle des approches de la ville et nous donne certains avantages tactiques ».

Cette annonce sur l'évolution de la situation sur le terrain entre en contradiction avec le triomphalisme déployé par Evgueni Prigojine et les autorités russes samedi. Ce dernier avait alors annoncé une conquête de Bakhmout, et un retrait progressif de Wagner d'Ukraine ; l'idée était alors de transmettre toutes les positions tenues par son groupe armé à l'armée officielle Russe. Le chef de l'organisation de mercenaires a semblé vouloir faire passer le message que sa mission était accomplie et que toute déconvenue passée la remise de relai au début juin ne serait plus de son fait. La situation semble depuis hypothéquer ce plan.

Depuis le sommet du G7 duquel il est invité d'honneur, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait un parallèle entre l'état de la ville de Bakhmout et celui des villes japonaises frappées par l'arme nucléaire américaine en 1945 : « Je peux dire franchement que les photos d’Hiroshima détruite me rappellent Bakhmout. Il n’y a absolument plus rien de vivant, tous les bâtiments sont détruits (…) une destruction absolue et totale. » avant d'ajouter, sur une note positive, « Aujourd’hui, Hiroshima est une ville reconstruite et nous rêvons de reconstruire nos villes qui sont actuellement en ruine ».