Le XV de France était déjà marqué par une polémique après la diffusion d'une vidéo aux propos racistes de la part de Melvyn Jaminet.

Les joueurs Hugo Auradou et Oscar Jegou sont visés par une plainte et ont été arrêtés lundi.

La tournée sud-américaine du XV de France était déjà marquée par une polémique après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo où Melvyn Jaminet, l'arrière de Toulon, disait vouloir s'en prendre "aux Arabes". Le XV de France avait ensuite annoncé dimanche sa mise à l'écart.

À présent, une nouvelle affaire secoue les Bleus : les joueurs Oscar Jegou et Hugo Auradou sont visés par une plainte pour agression sexuelle et ont été arrêtés, lundi, par la police en Argentine. "Il y a une enquête en cours. On n'a pas encore tous les détails puisqu'on vient d'arriver à Buenos Aires avec Jean-Marc Lhermet [le vice-président de la Fédération française de rugby]", a confirmé le président de la FFR Florian Grill à quelques journalistes, dont l'AFP, mardi 9 juillet.

"Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. Il faut avoir une pensée pour la jeune femme. C'est à l'inverse de tout ce que le rugby est, de tout ce que le rugby fait, de tout ce que le rugby construit (...) mais il faut laisser l'enquête, qui est nécessaire, se dérouler, a-t-il ajouté. Le rugby est anecdotique, tout le reste est accessoire. L'enchaînement est dramatique."

D’après le média argentinMendoza Post, l'agression aurait eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, au Diplomatic Hotel de Mendoza, où logeaient les joueurs et le staff lors du premier match-test contre les Pumas d'Argentine. Les deux joueurs incriminés avaient tous deux participé à la rencontre.

Le procureur a demandé l'arrestation immédiate des suspects, qui sont à Buenos Aires pour la suite de la tournée estivale : ils ont été transférés à Mendoza. "On est en contact avec les autorités. On essaie d'accompagner tout le monde. On a prévenu aussi les autorités françaises parce que c'est une affaire potentiellement très importante", a précisé Florian Grill, cité dans L'Equipe, précisant qu'il allait se rendre au commissariat où se trouvent les joueurs.

Le XV de France de Fabien Galthié doit partir mardi pour Montevideo, où l’équipe rencontrera l'Uruguay en match amical mercredi. Les Bleus reviendront à Buenos Aires pour défier à nouveau l'Argentine samedi.