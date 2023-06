Royaume-Uni : Les députés valident un rapport accablant contre Boris Johnson

Les mensonges de trop. Alors que l'ex premier ministre Boris Johnson avait fait de l'outrance et de sa personnalité sans scrupule un atout dans son image vis à vis du grand public, celle ci se retourne contre lui depuis l'émergence du scandale du "partygate", qui concerne ses mensonges quand à des fêtes du parti Tory, organisées en plein confinement. Et cette fois ci, le nouveau coup est d'autant plus brutal qu'il vient du parlement lui même : Les députés britanniques ont interdit à Boris Johnson de s'y rendre, en validant lundi 19 juin au soir un rapport (PDF) accablant qui a conclu que l'ex-Premier ministre avait sciemment menti au Parlement.

Alors même que Boris Johnson fêtait ses 59 ans ce jour là, les élus de la chambre des Communes ont voté pour approuver les conclusions de la commission parlementaire ayant enquêté. En conclusion de son rapport, celle ci affirmait que l'ancien ministre avait "induit la Chambre en erreur sur une question de la plus haute importance pour la Chambre et pour le public" et ce "à plusieurs reprises". Le vote n'a pas été serré : 354 voix pour et seulement 7 contre, sur un total de 650 élus. Cela s'expliquerait par la consigne donnée par M. Johnson lui même de boycotter le vote. L'actuel Premier ministre, Rishi Sunak, a préférer éviter le débat, affirmant ne pas vouloir "influencer le vote", ce qui lui a attiré les critiques des travaillistes. Theresa May, qui devait largement sa chute du 10 Downing Street à Boris Johnson a, elle, appelé à voter le rapport afin de "contribuer à restaurer la confiance dans notre démocratie parlementaire".

Cette consultation des députés n'aura que peu de conséquences concrètes puisque Boris Johnson a démissionné de son mandat de député, mais il s'agit tout de même d'un désavoeu et d'une humiliation de taille pour le conservateur. Ce dernier a qualifié le rapport de "chasse aux sorcières", le qualifiant dés sa publication "d'assassinat politique". Cependant, son avenir professionnel ne semble pas devoir en pâtir : Il vient d'être embauché comme éditorialiste par le tabloïd conservateur Daily Mail.

Une nouvelle vidéo publiée par le journal The Mirror, ce dimanche, montrant des membres du parti conservateur danser lors d'une fête durant la pandémie au mépris des règles de distanciation a suscité de vives réprobations.