Royaume-Uni : la ville de Leicester est en proie à des violences entre communautés musulmane et hindoue

Depuis plusieurs semaines, la ville de Leicester est secouée par des affrontements entre communautés hindoue et musulmane.

Au Royaume-Uni, les autorités s’inquiètent de la situation à Leicester. Depuis plusieurs semaines, cette ville est secouée par des affrontements entre communautés hindoue et musulmane, selon des informations du Daily Mail.

Les autorités prennent garde à ne pas qualifier les récents affrontements d’émeutes, encore moins d’émeutes raciales. Et préfèrent le terme de « désordres » et d’« agitation » sociale.

Des groupes d’hommes d’une trentaine d’années, tout en noir, masqués, descendent dans la rue pour se faire face. Entre eux, des dizaines de policiers, gilet jaune sur le dos, ont tenté de les empêcher de s’affronter directement. Ces deux groupes viennent respectivement des communautés hindoue et musulmane de la ville. D’autres images montrent le retrait d’un drapeau hindou d’un temple ou des attroupements, musique à fond devant une mosquée à l’heure de la prière.

Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées, un jeune homme de 20 ans a même été incarcéré pour 10 mois pour possession d’armes. Vingt-cinq membres des forces de l’ordre ont été blessés. Dans la ville, les restaurants sont déserts, le reste des habitants explique aux journalistes locaux avoir peur de sortir, en particulier dans la mesure où ces tensions se tiennent même en journée.

Les funérailles d’Elizabeth II sont parvenues à éclipser dans les médias les violents affrontements qui ont opposé des Britanniques à Leicester, dont les familles sont originaires d’Inde et du Pakistan.

La police a dû se déployer massivement dans les rues pour séparer des groupes de jeunes hindous et de jeunes musulmans, certains portant des cagoules et armés de barres de fer. Les affrontements ont fait plusieurs blessés, dont un conducteur extirpé de sa voiture et passé à tabac.

Le point de départ de ces émeutes s'explique par un contexte géopolitique : la montée de l’ultranationalisme hindou, en Inde depuis plusieurs années, et par extension des tensions avec la communauté musulmane dans le sous-continent.

Pour Leicester, qui se revendique comme la ville la plus multiculturelle du Royaume-Uni, cette situation est un choc. La violence religieuse, attisée en Inde par le gouvernement nationaliste de Narendra Modi, est en train de déborder au Royaume-Uni. L’explosion de ce week-end a été provoquée par le défilé de 200 hindous, la plupart masqués, dans un quartier à majorité musulmane à East Leicester.

A Leicester, les premiers affrontements ont eu lieu le 28 août, après un match de cricket entre l’Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane, remporté par l’Inde. Le match a fait grimper la rivalité entre les deux communautés.

Les tensions remontent aussi au mois de mai au moins, et à la rumeur de l’agression d’un musulman par des hindous, et à la non-avancée de l’enquête de police. Le match aurait été le déclencheur, et depuis, de nombreuses infox continuent de circuler sur les réseaux sociaux, qui remettent de l’huile sur le feu et alimentent les tensions. Cela concerne des rumeurs du kidnapping d’une musulmane, du saccage d’une mosquée ou bien encore la diffusion de vidéos truquées.

Leicester était pourtant considérée comme un exemple d’intégration et de cohésion intercommunautaire. Elle accueille depuis les années 1940 des diasporas du monde entier. Les autorités s’inquiètent du risque de propagation aux autres villes anglaises et britanniques.

Les leaders religieux et communautaires se sont réunis pour faire une déclaration commune et appeler au calme. Ils s’engagent à entamer un dialogue interreligieux pour apaiser les vieilles tensions sous-jacentes.