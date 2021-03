Royaume-Uni : le professeur qui a montré une caricature de Mahomet a été suspendu et a présenté ses excuses

Samuel Paty

Dimanche soir, Yunus Lunat, porte-parole de l'association des parents (Batley Parents And Community Partnership) de l'école Batley Grammar School a appelé au calme.

"En tant que parents et citoyens, nous sommes résolus à ce que nos enfants puissent aller à l'école sans voir leur foi - qui est protégée par la loi - ou leur culture ridiculisée, insultée ou vilipendée." a ajouté Yunus Lunat, tout en dénonçant les menances contre l'école et le personnel : "Toutes ces menaces contre l'école et le personnel impliqué sapent nos efforts et sont totalement contraires à nos valeurs de parents, de citoyens et de musulmans concernés".

Une caricature de Mahomet, extraite de Charlie Hebdo, a été montrée aux enfants par un enseignant d'une classe d'études religieuses dans le cadre d'une discussion sur le blasphème le 22 mars, provoquant des manifestations.

Le professeur a été suspendu et il aprésenté ses excuses.

où un professeur a provoqué un scandale,