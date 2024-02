Robert Badinter : ce qu’il faut savoir sur l’hommage national prévu la semaine prochaine

Robert Badinter (droite) en compagnie de François Mitterrand, photo AFP

Triste nuit pour bien des juristes. Robert Badinter, ancien sénateur, ministre de la Justice et président du Conseil constitutionnel s’est éteint à 95 ans dans la nuit du 8 au 9 février 2024. Il était notamment connu pour avoir aboli la peine de mort en France. Depuis, les hommages se succèdent, sur les réseaux sociaux notamment mais pas seulement. Un nombre conséquent de politiques se sont ainsi exprimés sur X (anciennement Twitter), quitte à parfois être ensuite critiqués pour d’éventuelles tentatives de récupérage politique. D’autres, comme le président de la République, ont opté pour une approche différente.

Ainsi, Emmanuel Macron souhaite qu’un hommage national soit rendu au défunt. Celui-ci, conformément à la volonté du chef de l'Etat, aura lieu ce mercredi 14 février à midi, annonce France Info qui tient ses informations de l’Elysée.

C’est à la Place Vendôme, à Paris, qu’aura lieu l'hommage, poursuivent nos confrères. Un lieu symbolique et chargé de sens, puisque c’est aussi le siège du Ministère de la Justice depuis maintenant trois siècles. C’est là que travaillait Robert Badinter quand, en tant que garde des Sceaux, il a faut abolir la peine de mort et dépénalisé l’homosexualité. La chancellerie gardera ses portes ouvertes tout le long du week-end pour celles et ceux qui pourraient vouloir rédiger une doléance dans les recueils placés à disposition.

D’une façon générale, les mots et les hommages accordés à Robert Badinter, homme de gauche, émanent de tous les bords de l’échiquier politique souligne France Info. Ils sont, sans grande surprise, plus expansifs à gauche qu’ils ne sont à droite mais tous saluent au moins une “figure emblématique” de la Justice, sinon un “défenseur infatigable des droits de l’Homme”, ainsi que l’a fait Eric Ciotti.

Du côté de la profession également, Robert Badinter a eu droit à une série d’attentions. Les avocats soulignent ainsi le départ du “seul avocat que tous les avocats aimaient”, ainsi que l’a déclaré Richard Sédillot, avocat et spécialiste des questions sur la peine de mort auprès du défunt, dont le site d’information se fait l’écho.