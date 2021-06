Vaccination

Une personne non-vaccinée a 12 fois plus de risque de transmettre le SARS-CoV-2 qu’une personne vaccinée

Si la couverture vaccinale ne s'améliore pas, et qu'aucune restriction n'est prise à la rentrée, les chercheurs de l'Institut Pasteur prévoient dans une étude la possibilité d'un nouveau pic d'hospitalisation à l'automne, qui pourrait s'approcher de celui connu lors de la deuxième vague à l'automne 2020, avec plus de 2500 hospitalisations quotidiennes signale Bhttps://www.bfmtv.com/sante/une-4e-vague-possible-les-scenarios-de-l-institut-pasteur-si-la-vaccination-ne-decolle-pas_AN-202106290178.htmlFMTV.

Afin d'éviter une reprise de l'épidemie d'ici quelques mois, notamment à cause de la circulation de variants plus contagieux, l'Institut Pasteur souligne donc qu'il est "essentiel de maximiser la couverture vaccinale chez les plus fragiles", afin entre autres d'éviter un engorgement des hôpitaux.

Les scénarios modélisés par l'Institut Pasteur prennent en compte un taux de vaccination potentiel au 1er septembre prochain, encore loin d'être atteint: 90% de personnes complètement vaccinées chez les plus de 60 ans, contre autour de 70% actuellement.

Quant aux 18/59 ans, ils sont bien en-dessous du seuil des 70% de vaccinés: 12,8% pour les 18/24 ans, et seulement jusqu'à 43% pour les 50/59 ans.