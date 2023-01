Réveillon du Nouvel An : 500 interpellations en France et 20% de voitures brûlées en moins, selon Gérald Darmanin

Gérald Darmanin, à l'issue d'un Conseil des ministres, à l'Elysée, en décembre 2022.

90.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour assurer la sécurité lors de la nuit du Nouvel An en France.

A l’occasion d’un déplacement à Mayotte, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est félicité qu’il n’y ait pas eu « d’incident notable » sur le plan sécuritaire durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Chaque année, cette soirée particulière fait l’objet d’une importante vigilance de la part des forces de l’ordre en France. Cette année, 90.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur le terrain à travers l’Hexagone pour cette nuit du samedi 31 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023.

Ce dimanche, Gérald Darmanin a donc dressé le bilan de cette nuit du Nouvel An et a communiqué certains chiffres. Le ministre de l’Intérieur a rappelé que plus d’un million de personnes s’étaient rassemblées sur les Champs-Élysées, à Paris, après deux années sans feu d’artifice en raison de la pandémie de Covid-19. « Cela s’est déroulé le mieux possible », a-t-il indiqué devant les journalistes.

Le ministre a révélé que 500 personnes avaient été arrêtées, soit « 11% d’interpellations supplémentaires » par rapport à 2021. Il s’agit surtout de personnes surprises avec des mortiers ou qui avaient l’intention de mettre le feu à des voitures.

Concernant les chiffres de véhicules incendiés, il y a eu « 20 % de voitures brûlées en moins » par rapport à l’année passée, a précisé Gérald Darmanin, indiquant que « les consignes de fermeté ont été bien appliquées ».