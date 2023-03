Réunion à Matignon sur les retraites : "J'irai en expliquant pourquoi cette réforme est une impasse", confie Laurent Berger (CFDT)

Une réunion est prévue à Matignon avec les syndicats la semaine prochaine. Laurent Berger a l'intention d'y participer.

L'intersyndicale est officiellement invitée en début de semaine prochaine à Matignon pour échanger avec la Première ministre Elisabeth Borne, a annoncé Laurent Berger, le leader de la CFDT, sur le plateau de "Quotidien" sur TMC mardi 28 mars. Invité de France Info mercredi matin, le secrétaire général du syndicat affirme qu'il ira "en expliquant pourquoi cette réforme est une impasse, injuste (...) pourquoi il faut trouver une porte de sortie".

Laurent Berger a précisé son état d’esprit avant cette réunion avec la Première ministre :

"On va redire qu'on veut cet espace de médiation, car c'est le meilleur moyen de sortir de cette crise. On va parler des 64 ans (...) Si on me dit "vous ne pouvez pas en parler", on partira".

Selon la rédaction de France Info, la date de ce rendez-vous à Matignon n'a pas encore été décidée, car elle dépend des agendas des leaders syndicaux. Elle pourrait se tenir le 3, le 4 ou le 5 avril.

D'après François Bayrou, invité ce mercredi sur France 2, "on ne peut pas changer de ligne" sur le report de l'âge légal à 64 ans. "Les 64 ans sont dans le texte (...) on ne peut pas changer de ligne à ce point", a confié le Haut commissaire. Mais pour François Bayrou, "il y a matière à discuter".

Pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme, ce mardi 28 mars, entre 740 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, et "plus de 2 millions", d'après la CGT, ont manifesté dans toute la France.

L'intersyndicale a annoncé qu’une nouvelle journée de mobilisation contre le projet du gouvernement de reporter l'âge légal de départ à 64 ans aurait lieu le jeudi 6 avril.