Retraites : Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, veut que le régime des députés « s'aligne » sur « celui des Français » si la réforme est votée

Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, souhaite que le régime des députés « s'aligne » sur « celui des Français » si la réforme est votée.

Depuis 2018, le régime de retraite des députés est aligné sur celui de la fonction publique d'Etat. L’actuel projet de loi du gouvernement ne prévoit aucune modification. Seul le bureau de l'Assemblée nationale peut décider d'éventuels changements.

Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, s’est exprimée sur ce sujet ce dimanche 5 février sur France 3 :

« A chaque réforme législative qui vient toucher le régime des retraites pour l'ensemble de la patrie, nous le transposons pour que le régime de l'Assemblée nationale soit strictement aligné sur celui des Français. Nous nous y attellerons une fois que la loi est votée ».

A la veille du lancement des débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Olivier Véran a précisé que le gouvernement soutiendra « des amendements qui viendront de la majorité ou des oppositions. On ne cède pas, quand on enrichit, on gagne toujours ».

Elisabeth Borne a précisé dans les colonnes du JDD que le dispositif pour les carrières longues sera étendu aux personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Ces actifs « pourront ainsi partir à 63 ans », et non à 64 ans, a tenu à clarifier la Première ministre.

Le texte du gouvernement prévoit pour l'heure que ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, pourront bénéficier d'un départ anticipé, à condition de cotiser durant 44 ans.

Elisabeth Borne ne « répond pas à la préoccupation qui est celle de millions de travailleurs », déplore Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui estime que l'élargissement du dispositif carrières longues aux personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans n'est qu'une « rustine ».