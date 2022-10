Retraites, immigration, 49.3 : les principales annonces d’Emmanuel Macron lors de son entretien sur France 2

Emmanuel Macron était l'invité de Caroline Roux dans l’émission « L’Événement » sur France 2.

Emmanuel Macron était invité pour la deuxième fois en deux semaines de l’émission politique « L’Événement » sur France 2. Le président de la République a répondu aux questions de Caroline Roux. Emmanuel Macron a donné le cap de son quinquennat. Il a notamment évoqué la réforme des retraites et le thème de l’immigration. Emmanuel Macron a exprimé sa « colère » face au comportement de ses opposants à l’Assemblée nationale.

Selon le chef de l’Etat, le gouvernement « a eu raison » d’actionner le 49.3 pour faire adopter le budget car « il a évité plusieurs milliards de dépenses à perte peu utiles » venues des oppositions « qui étaient parfois dans la démagogie ».

Emmanuel Macron a dénoncé « le cynisme » et « le désordre » des oppositions, accusant la gauche de s’être mise « main dans la main avec le Rassemblement national » au moyen d’une motion de censure « qui à dessein a été changée par cette coalition baroque de la Nupes » :

« ils ont surtout prouvé qu’ils étaient prêts, socialistes, communistes, écologistes, LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national alors qu’il y a la guerre en Europe, la crise, le désarroi de tant de familles et qu’il faut être du côté des Français ».

Face à une forte inflation avec la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a promis de continuer « à aider les ménages ». Pour le carburant, les gros rouleurs seront aidés. Et pour le gaz, la hausse des prix sera contenue à 15 %. L’exécutif va « garantir un prix raisonnable » de l’électricité aux collectivités locales et aux petites et moyennes entreprises, par des modalités qui seront dévoilées vendredi par le gouvernement, a annoncé le président. Ce mécanisme d’amortissement concernera également les très petites entreprises « très consommatrices d’énergie » exclues du mécanisme de limitation de la hausse des prix à 15 %, comme les boulangers par exemple.

En outre, « pour les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, nous allons mettre en place un guichet d’aide avec, dès les prochaines semaines, des acomptes », a ajouté Macron. Une augmentation des tickets d’aide, jusqu’à plusieurs « dizaines de millions d’euros » est également prévu pour ce type d’entreprise.

Emmanuel Macron a confirmé qu’il souhaitait repousser l’âge légal de départ à la retraite d’ici la fin de son quinquennat. « À partir de l’été 2023, on devra décaler l’âge légal de départ à la retraite de 4 mois par an », a précisé le chef de l’État. « Ce qui veut dire que là où nous sommes aujourd’hui, à 62 ans, on passera à horizon 2025 à 63 ans, à horizon 2028 à 64 ans et à horizon 2031 65 ans, donc de manière progressive. Ces chiffres-là correspondent à ceux dont nous avons besoin. »

Le président s’est toutefois dit « ouvert » à un report de l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans, et non 65 ans comme il s’y était engagé lors de la campagne présidentielle, en cas d’allongement de la durée de cotisation :

« Si certains (partenaires sociaux, NDLR) sont prêts à s’engager et à dire : nous, on ne veut pas aller jusqu’à 64 ans, mais en contrepartie, si vous faites ce geste, on est prêts à travailler un peu plus de trimestres […] moi je suis ouvert. Le tout, c’est que notre modèle retombe sur ses pieds. »

Interrogé sur les OQTF (Obligation de quitter le territoire français) après la mort de la jeune Lola, Emmanuel Macron a évoqué la difficulté pour les mettre en oeuvre :

« Notre problème, c’est que nous avons trop d’arrivées et des procédures trop longues. Nous devons réformer en profondeur nos lois pour pouvoir mieux accueillir ceux qu’on veut accueillir et pouvoir plus vite raccompagner dans leur pays ».

Une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration sera présentée pour répondre aux arrivées illégales, a annoncé Emmanuel Macron. Il a toutefois tenu à clarifier sa position sur l’immigration et l’insécurité :

« Je ne ferai jamais un lien existentiel entre l’immigration et l’insécurité ».