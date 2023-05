Retraites : François Ruffin annonce déposer une proposition de loi pour le référendum d'initiative citoyenne

Le député insoumis a alors annoncé la déposition d'une proposition de loi pour le RIC.

Occuper le terrain de l'opposition à la réforme des retraites. Au lendemain du rejet par le Conseil constitutionnel de la ­seconde demande de référendum d'initiative partagée (RIP), les adversaires de la retraite à 64 ans ne veulent pas en rester là.

«Le Conseil constitutionnel vient d'enterrer le référendum d'initiative partagée sur la retraite Macron. Les conditions qu'ils multiplient le rendent, en fait, presque impraticable», a ainsi estimé François Ruffin sur Twitter. «Il est temps de gagner un vrai Référendum d'initiative citoyenne (RIC).»

Le député insoumis a alors annoncé la déposition d'une proposition de loi pour le RIC. «Lui ne passera pas sous les fourches caudines des sénateurs, des députés, du Conseil et du président, estime-t-il. Et nous soutenons la pétition sur le site de l'Assemblée. Voilà pour sortir de l'impasse démocratique.» Invité sur BFMTV, l'élu de la Somme dit «viser» le «rétablissement de la confiance entre les institutions et les citoyens».

Sur le plateau, François Ruffin avait rappelé souhaiter «qu'à la sortie de la crise des gilets jaunes, il nous faille un RIC». «Qu'il y ait la possibilité pour les citoyens de recueillir des signatures et une fois qu'un certain nombre de signatures sont recueillies, que ce soit automatiquement passé par référendum.»