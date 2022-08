Rentrée politique : Elisabeth Borne va recevoir les représentants de tous les partis dans les prochaines semaines

Elisabeth Borne va recevoir dans les prochaines semaines les représentants de l’ensemble de tous les partis.

A l’occasion de la rentrée politique, Elisabeth Borne va recevoir dans les prochaines semaines les représentants de l’ensemble de tous les partis, selon des informations de France Info. Les ministres vont aussi rencontrer les parlementaires. Bruno Le Maire et Gabriel Attal discuteront dès cette semaine avec des élus de la majorité mais aussi du PS et de la droite.

Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, a d'ailleurs repris ses réunions hebdomadaires avec des présidents de groupe de la majorité et le ministre en charge des relations avec le Parlement, Franck Riester, selon France Info.

L’objectif derrière ces échanges, ces préparatifs et ces débats est d'avancer sur le calendrier et de déminer les nombreux projets de loi très attendus en cette rentrée, notamment la loi sur l'assurance chômage et celle sur les énergies renouvelables. Le gouvernement souhaite éviter de recourir au 49.3.