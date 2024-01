"Rendez-vous avec la nation" : Emmanuel Macron tiendra une conférence de presse mardi soir

Emmanuel Macron lors d'une prise de parole depuis l'Elysée.

Après le récent remaniement et l'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français et fixer le nouveau cap de son mandat dans le cadre d'une conférence de presse, ce mardi, à partir de 20h15. Cette intervention médiatique sera diffusée depuis l'Elysée. "Elle s'inscrit dans le cadre du rendez-vous avec la nation commencé avec les vœux du 31 décembre et qui s'est poursuivi avec la nomination du Premier ministre Gabriel Attal et de son gouvernement", d’après une source proche du chef de l'Etat citée par la rédaction de TF1. Cette conférence de presse sera diffusée sur TF1, France 2 et les chaînes d'information.

La précédente conférence de presse dans ce format remonte au mois d’avril 2019, après la crise des Gilets jaunes.

Dans le cadre de cette conférence de presse, Emmanuel Macron devrait fixer le nouveau cap qu'il entend donner à sa politique, après la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre et suite au récent remaniement.

Au lendemain de cette conférence de presse, Gabriel Attal réunira mercredi l'ensemble de ses ministres en "séminaire de travail" pour préparer de manière "collégiale" la déclaration de politique générale (DPG) que chaque chef de gouvernement prononce devant le Parlement après sa nomination, selon les précisions de Matignon.

Reste à savoir si les attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, d'immigration, de logement, d'éducation seront au coeur de cette conférence de presse. Le chef de l'Etat tente, à travers le remaniement et cette conférence de presse, de relancer son quinquennat et de préparer la campagne des élections européennes.