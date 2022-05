Renault estime que la nouvelle réglementation anti-pollution européenne peut détruire 70.000 emplois en France

Groupe Renault

Le directeur général de Renault en France critique la nouvelle réglementation européenne sur les émissions des véhicules, qui n'aurait que peu d'effet sur la lutte contre le changement climatique.

Selon lui, par contre, cette nouvelle réglementation pourrait faire perdre jusqu'à 70 000 emplois en France. Luca de Meo souhaite que Bruxelles retarde la mise en oeuvre de ce nouveau réglement appelé Euro 7, qui doit être mis en application en 2025.

De Meo pense que ces nouvelles contraintes feront augmenter le prix des véhicules, et pousseront les consommateurs à garder leurs vieux véhicules.

Le patron de Renault a tenu ces propos lors de la conférence Future of the Car 2022 organisée par le Financial Times.