Rémunération, recrutements, tarification… : ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron aux soignants

Emmanuel Macron adresse ses vœux et présenté de nouvelles mesures aux membres du personnel soignant de l'hôpital de Corbeil-Essonnes, le 6 janvier 2023.

Ce vendredi, Emmanuel Macron a adressé ses vœux aux soignants depuis un hôpital de Corbeil-Essonnes, alors que le secteur de la santé est confrontée à une crise inédite en France. Les médecins libéraux ont notamment entamé ces dernières semaines un mouvement de grève et les services hospitaliers d'urgence sont en difficulté face à l’afflux du nombre de patients touchés par la Covid-19 et par la grippe. Les annonces du chef de l'Etat étaient donc attendues au tournant. Emmanuel Macron lors de ses vœux aux soignants a exprimé sa volonté de « sortir de ce jour de crise sans fin ».

Le chef de l'Etat a annoncé le recrutement de milliers de nouveaux assistants médicaux. Ces postes doivent permettre aux médecins de libérer du temps médical pour se concentrer sur le soin.

Emmanuel Macron a promis « d'accélérer » leur recrutement. Alors qu'ils sont près de 4.000 aujourd'hui, ils devraient passer à 10.000 sur l'ensemble du territoire « d'ici à la fin de l'année prochaine ».

D'ici au 1er juin, le président de la République souhaite instaurer une réorganisation du travail à l'hôpital, afin de rendre les métiers du secteur de la santé plus attractifs mais aussi pour éviter les démissions.

Emmanuel Macron a notamment dénoncé « l'hyper-rigidité » dans l'application des 35 heures à l’hôpital, aboutissant à un système qui « ne marche qu'avec des heures supplémentaires », selon lui.

Le chef de l’Etat souhaite aussi placer à la tête des hôpitaux un tandem « administratif et médical ».

Critiquée par de nombreux soignants, la tarification à l'activité dans les services de soin est amenée à disparaître, selon Emmanuel Macron lors de ses vœux aux soignants :

« Pour l'hôpital public, il faut qu'il y ait une part structurante de la rémunération qui repose sur des objectifs de santé publique qu'on négocie à l'échelle d'un territoire ».

A l’occasion de son discours, le chef de l'Etat a indiqué souhaiter « mieux rémunérer » les médecins de ville qui assurent la permanence des soins et « prennent en charge des nouveaux patients », afin que les Français « trouvent facilement un médecin de garde. (…) Nous allons mieux rémunérer les médecins qui assurent la permanence des soins et ceux qui prennent en charge de nouveaux patients ».

Tous les patients souffrant d'une maladie chronique et ne disposant pas, à l'heure actuelle, d'un médecin traitant s'en verront proposer un « avant la fin de l'année », a aussi précisé Emmanuel Macron :

« On a 600.000 patients avec des maladies chroniques et qui n'ont pas de médecins traitants et ça c'est un vrai problème ».

Emmanuel Macron a aussi déploré le fait que de nombreux patients n’honorent pas leurs rendez-vous médicaux. « Comme la santé n’a plus de prix, elle n’a donc plus de valeur » pour certains, selon le président de la République. Un « travail » sera lancé avec l’Assurance-maladie afin de « mettre fin à cette irresponsabilité ».