Refus d'obtempérer : le témoignage de la passagère située à l'arrière de la voiture

Voiture police

La passagère assise à l'arrière de la voiture a donné sa version des faits à France Info et de l'attitude du conducteur : "Quand on lui dit de s'arrêter, il nous répond qu'il n'a pas le permis. Il est un peu paniqué, un peu stressé et je vois deux policiers se mettre au niveau des vitres, devant. Tout est allé très vite. Je n'ai même pas entendu "Sortez de la voiture" ou "Mains en l'air". Ils ont cassé les vitres en tapant avec leurs armes." déclare la jeune fille.

"On a entendu des coups de feu, la voiture qui repart. Tout cela s'est passé en même temps. La voiture n'est pas d'abord partie et ensuite ils ont tiré, c'est en même temps."

"Je suis en colère parce que les policiers auraient pu faire autre chose. La personne est en tort, mais ils n'étaient pas obligés de tirer directement. En venir à tirer sur quelqu'un, surtout lui tirer dans la tête, c'est en dernier recours."

"Je peux vous dire que ce que j'ai entendu dans le témoignage n'est pas conforme aux éléments objectifs du dossier. Et donc, il y a certains points sur lesquels cette femme se trompe." a réagi l'avocat des trois policiers qui ont été libérés après leur garde à vue.

Par ailleurs on apprend que l'avocate de la famille de la passagère tuée par la police samedi à Paris va déposer deux plaintes ce mercredi selon France Info : l'une contre le conducteur du véhicule et l'autre contre X.