Aurélien Saintoul, député LFI-Nupes des Hauts-de-Seine.

Nouvelle polémique à l’Assemblée. Et comme souvent, LFI est directement en cause. Cette fois, c’est Aurélien Saintoul, député des Hauts-de-Seine, qui a fait parler de lui en ce lundi après-midi. En pleine séance, au sujet du nombre de salariés qui ont trouvé la mort au travail, il a traité le ministre du Travail Olivier Dussopt « d’assassin », mais aussi « d’imposteur ».

Au perchoir en l’absence de la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, le vice-président Sébastien Chenu (RN) a appelé à la responsabilité, avant de donner la parole à la présidente du groupe Renaissance Aurore Bergé. « On ne peut en aucun cas traiter le ministre Olivier Dussopt d’assassin dans l’enceinte de cet hémicycle », a-t-elle expliqué, disant vouloir l’affirmer « le plus calmement possible ». Elle a également appelé les chefs de groupes de la Nupes à prendre leur distance avec les propos tenus par Aurélien Saintoul, avant de réclamer des excuses de ce dernier. Par la suite, Aurore Bergé a indiqué ne pas demander la convocation du bureau de l’Assemblée afin que les débats puissent se poursuivre.