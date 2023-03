Réforme des retraites : la motion de censure transpartisane est rejetée à seulement 9 voix près

La motion de censure transpartisane a été rejetée à seulement 9 voix près.

La motion de censure transpartisane déposée par le groupe Liot a récolté 278 voix pour. Le gouvernement d’Elisabeth Borne et la réforme des retraites ne seront pas renversés à seulement neuf voix près. Un grand nombre de députés LR ont finalement décidé de voter cette motion de censure. A l'annonce des résultats, les députés de gauche ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « rdv dans la rue », « 64 ans c'est non » ou encore « RIP », en référence au référendum d'initiative partagée.

La réforme des retraites va donc être officiellement adoptée suite au rejet de la motion de censure du groupe Liot et après le rejet de la motion de censure déposée par le Rassemblement National.

19 députés Les Républicains sur les 61 députés du groupe LR ont finalement bien voté cette motion de censure pour renverser le gouvernement et pour rejeter la réforme des retraites.

La motion de censure déposée par le Rassemblement National a récolté 94 voix pour. Cette seconde motion de censure a été rejetée. Six députés de plus, hors du groupe du RN, ont voté cette motion de censure.

Elisabeth Borne recevra ce soir à 21h à Matignon les présidents des groupes de la majorité à Matignon, selon BFMTV.

Le déclenchement jeudi du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme n’a fait que redoubler la contestation. Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements.