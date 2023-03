Réforme des retraites : Emmanuel Macron va recevoir lundi midi Elisabeth Borne et les cadres de la majorité

Emmanuel Macron va recevoir lundi Elisabeth Borne et les principaux cadres de sa majorité pour une réunion à la veille de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites,

Le président s'entretiendra donc à midi avec sa première ministre, avant d'être rejoints à 13h15 par les patrons de groupes parlementaires, chefs de partis et quelques membres du gouvernement.

Emmanuel Macron avait chargé Elisabeth Borne d'« élargir » la majorité et de travailler au réagencement de l'agenda parlementaire dans les prochaines semaines.

Lors de son interview sur TF1 et France 2 mercredi, Emmanuel Macron avait tenu à redire sa « confiance » à Elisabeth Borne qui a engagé la responsabilité de son gouvernement, via l'article 49-3 de la Constitution, pour faire adopter la réforme des retraites.

Le président de la République et la Première ministre vont également échanger avec les représentants de la majorité - Stéphane Séjourné (Renaissance), François Bayrou (MoDem) et Edouard Philippe (Horizons) - les patrons de groupes parlementaires et quelques membres du gouvernement.

Lors de cette réunion de lundi, Elisabeth Borne va présenter la feuille de route des consultations qu'elle compte mener, selon BFMTV. Elle va donc répondre à la demande d'Emmanuel Macron qui lui a confié la mission d’élargir la majorité.

Une nouvelle grande journée de mobilisation est prévue mardi contre la réforme des retraites.