Réforme des retraites : Elisabeth Borne affirme avoir « tout mis en œuvre » pour aller au vote et éviter le 49.3 mais « le compte n'y était pas »

Elisabeth Borne était l'invitée du JT de 20 heures de TF1, ce jeudi 16 mars 2023.

Après avoir utilisé l'article 49.3 sur la réforme des retraites, ce jeudi, Elisabeth Borne s'est expliquée sur le plateau du JT de 20h de TF1. La Première ministre a assuré avoir « tout mis en œuvre » pour aller au vote sur les conclusions élaborées par les parlementaires en commission mixte paritaire (CMP) :

« Jusqu'à la dernière minute avec les ministres, nous avons tous mis en œuvre pour obtenir la majorité sur ce texte. Certains membres du groupe LR ont joué une carte personnelle en contradiction avec leur groupe. On a constaté que le compte n'y était pas. En accord avec le président de la République, j'ai engagé ma responsabilité, celle de mon gouvernement, sur le compromis trouvé hier entre les sénateurs et les députés, et non pas sur le texte proposé à l'origine par le gouvernement. C'est une décision collective en constatant qu'on ne pouvait pas jouer l'avenir d'une réforme essentielle en spéculant sur d'éventuels changements de position de députés d'opposition », a déclaré Elisabeth Borne.

La Première ministre a confié être « très choquée » par les huées de l'opposition à l'Assemblée nationale :

« Je n'étais pas en colère. J'étais très choquée. Ça ne s'entendait pas forcément dans les micros, mais quand vous avez des hurlements, des chants des députés de la Nupes et du Rassemblement national... Cela traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'oppositions ne respectent pas nos institutions. Certains veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue. Pour moi, le désordre, ce sont les français modestes qui en payent les conséquences ».

Elisabeth Borne a tenu à défendre le projet de réforme des retraites sur le plateau du journal de TF1 :

« Ce texte, est je pense la meilleure proposition qu'on peut faire, en tout cas qui intègre tout ce qu'on a pu nous signaler comme difficultés particulières. (…) Le texte sur lequel j'engage ma responsabilité, ce n'est pas le texte du gouvernement, c'est un texte de compromis trouvé entre les sénateurs et les députés. Il y a même des mesures sur lesquelles je ne suis pas spécialement d'accord ».

Elisabeth Borne a indiqué être « bien consciente que c'est un effort de demander aux Français de travailler deux ans de plus. Peut-être que certains veulent laisser croire qu'on peut tout financer par la dette (...), ce n'est pas sérieux ».

Elisabeth Borne « continue à penser que la seule méthode, c'est de chercher des compromis ».